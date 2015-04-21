’Makul Şüphe’, Cezaevi Firarisi "Facebook" Cinayeti Zanlısını Yakalattı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, arkadaşını Facebook’ta eşine cinsel ilişki teklifinde bulunduğu için öldürdükten sonra yakalanarak tutuklanıp cezaevine konulan ancak bir süre sonra kaçan sanığı polis, "makul şüphe" üzerine durdurup arayınca, sahte kimlikle yakaladı.Dalaman’daki bir tamirhanede bobinaj ustası olarak çalışan Mücahit Kozluk (23), 12 Mayıs 2011 gecesi, arkadaşı Hasan Yılmaz D. (27) ile telefonla görüştükten sonra evinden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Telefonu kapalı olan ve tüm aramalara rağmen Kozluk’u bulamayan yakınları polise ve Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu. Kozluk’un ablası Gülayşe Gazazoğlu da sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki sayfasında, kardeşinden 12 Mayıs’tan bu yana haber alamadıklarını belirtip, yerini bilen ya da görenlerin kendisine ve polise bilgi vermelerini istedi.Bu arada, Kozluk’un annesi Derya Abuleyla da bir televizyon programına konuk olup kayıp oğlunun cinayete kurban gitmiş olabileceğini söyledi. Kozluk’un ailesinin, Kuaför Hasan Yılmaz D.’den şüphelendiklerini bildirmeleri üzerine polis, Hasan Yılmaz D.’nin çalıştırdığı kuaföre gitti. İş yerinin kapalı olması üzerine Cumhuriyet Savcılığı’nca D. çifti hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Adanalı olan Hasan Yılmaz D.’nin bu kente gidebileceği olasılığı üzerine de Adana polisi bilgilendirildi. Kayıplar Bürosu ekipleri, şahsın Adana’da gidebileceği yerlerde önlem aldı. 4 Mayıs 2011 günü sabah, Namık Kemal Mahallesi’nde bir yakının evinden çıkan D. çifti gözaltına alındı. Hasan Yılmaz D.’nin üzerinde suç aleti olduğu sanılan bir bıçak bulundu. Eşi Hüsne S. D. ile birlikte emniyet müdürlüğüne götürülen Hasan Yılmaz D., suçunu itiraf etti. Arkadaşı Mücahit Kozluk’u eşine Facebook’tan cinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüğünü belirten Dilmen, "Eşimin Facebook adresine girdiğimde Mücahit’in eşime ilişki teklif ettiğini görünce çıldırdım. Kendisine buluşma teklif ettim. Randevu yerine geldi. Burada tartıştıktan sonra üzerimdeki bıçağı çekip rastgele saplamaya başladım. Yerde can çekişirken, ambulans çağırmamı istedi. ’Sana bir de ambulans mı çağıracağım’ diyerek, bıçağı birkaç kez daha sapladım. Daha sonra cesedini göl kenarında ağaçlıkların arasına attım" demişti.Zanlının ifadesi üzerine Dalaman çayında yapılan aramalarda 5 Haziran 2011 günü Mücahit Kozluk’un cesedi bulundu.CEZAEVİNDEN KAÇTI MAKUL ŞÜPHE YAKALATTIBu arada bir kişiyi öldürmekten adliyeye sevk edilen Hasan Yılmaz D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi serbest bırakıldı. Sanık ağır ceza mahkemesinde "ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası" istemiyle yargılanmaya başladı.Sanık yargılanmasına devam edilirken cezaevinden firar etti. Emniyet birimleri alarma geçerek sanığı yakalamak için çalışma başlattı. 19 Nisan 2014 günü Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Mithatpaşa Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda bulunan bir kişiden şüphelendi. Makul şüphe üzerine polis şahsın yanına gidip kimliğini gösterip "hareketlerinizden şüphelendik bizi görünce tedirgin oldunuz kimliğinizi görebilir miyim" dedi. Bunun üzerine şahıs polise Bekir Y. ismine düzenlenmiş üzerinde kendi fotoğrafı olan bir kimlik verdi. Polis kimliğin sorgusunu yaptığında sahte kimlik olduğunu belirleyerek şahsı gözaltına alıp emniyete götürdü. Polis burada parmak izi ve yaptığı diğer çalışmada şahsın Hasan Yılmaz D. olduğunu, Muğla’nın Dalaman ilçesinde bir kişiyi öldürmek suçlamasıyla cezaevinde yatarken firar ettiğini belirledi. Sanığın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi. Sanığa ayrıca sahte kimlik kullanmaktan da işlem yapıldı.