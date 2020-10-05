Son Dakika
Korona virüsü hiçe saydılar, kumar oynarken basıldılar
NEVŞEHİR’İN AVANOS İLÇESİNDE KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA KORONA VİRÜS KURALLARINI İHLAL EDEN 43 KİŞİYE KUMAR OYNAMAK SUÇUNDAN PARA CEZASI YAZILDI.
Asayiş 05.10.2020, 15:29
Alınan bilgilere göre, Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bir dernekte arama yapıldı. Yapılan aramada 34 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından dernekte yapılan arama sonrasında çok sayıda kumar oynamak için kullanılan malzeme ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonrasında 34 kişiye kumar oynama suçundan, 8 kişiye kumar oynamak için imkan sağlama suçundan, 1 kişi ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan olmak üzere 43 kişiye adli işlem yapılmasının ardından idari para cezası kesildiği öğrenildi.