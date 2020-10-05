Korona virüsü hiçe saydılar, kumar oynarken basıldılar

Nevşehir’in Avanos ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında korona virüs kurallarını ihlal eden 34 kişiye kumar oynamak suçundan para cezası yazıldı.

Alınan bilgilere göre, Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bir dernekte arama yapıldı. Yapılan aramada 34 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından dernekte yapılan arama sonrasında çok sayıda kumar oynamak için kullanılan malzeme ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonrasında 34 kişiye kumar oynama suçundan, 8 kişiye kumar oynamak için imkan sağlama suçundan, 1 kişi ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan olmak üzere 43 kişiye adli işlem yapılmasının ardından idari para cezası kesildiği öğrenildi.