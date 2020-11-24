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Korona virüs tedbirlerini hiçe saydılar, kumar masasında yakalandılar
Nevşehir’in Avanos ilçesinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak metruk bir binada kumar oynayan 5 kişiye toplamda 34 bin 685 lira idari para cezası kesildi.
Asayiş 24.11.2020, 14:14 24.11.2020, 15:22
Nevşehir’in Avanos ilçesinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak metruk bir binada kumar oynayan 5 kişiye toplamda 34 bin 685 lira idari para cezası kesildi.
Polis ekiplerince yapılan baskın sonrasında ise masa üzerinde bulunan 104 adet iskambil oyun kağıdı, iki adet kutu içerisinde ambalajlı 20 adet oyun kağıtlarının yanı sıra masa üzerinde bulunan 5 liraya da el konuldu.