Köprüden Atlamak İsteyen Genç Kızı Vatandaşlar Yakalayarak Kurtardı

Adana’da sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girerek köprüden kendini aşağı atmak isteyen genç kız vatandaşlar tarafından tutularak kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, G.K. isimli genç kız bir süre önce erkek arkadaşından ayrıldı. Bu nedenle psikolojisi bozulan genç kız Adana Valiliği önündeki tren köprüsünün üzerine geldi. Burada bir süre oturan genç kız daha sonra ayağa kalkarak köprüden atlamaya karar verdi. Bu arada köprünün altından geçen vatandaşlar genç kızı fark edip köprüye çıkarak ikna etmeye çalıştı. Ancak ikna olmayan genç kız kendini köprüden aşağı bırakmak isterken 3 kişi kızı kollarından yakalayarak aşağı düşmesini engelledi. Vatandaşlar daha sonrada genç kızı yukarı çekti. Şoka giren genç kız baygınlık geçirdi.Daha sonra genç kız çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.