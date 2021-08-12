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Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 5 araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, araç sahipleri ile kaza yapan otomobil sürücüsü birbirine girdi.
Asayiş 12.08.2021, 16:00 13.08.2021, 09:17
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 5 araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, araç sahipleri ile kaza yapan otomobil sürücüsü birbirine girdi.
Olay yerinde bulunan güvenlik güçleri ve vatandaşlar tarafından kavgaya karışanlar güçlükle sakinleştirilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.