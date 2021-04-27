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Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer trafik kazasında hayatını kaybetti
Kocaeli’de Kuzey Marmara Otoyolu’nda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada Kazakistan’ın Nevşehir Fahri Konsolosu iş adamı Halil Uluer ve eşi Fatma Uluer hayatını kaybetti.
Asayiş 27.04.2021, 21:52 27.04.2021, 23:34
Kocaeli’de Kuzey Marmara Otoyolu’nda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada Kazakistan’ın Nevşehir Fahri Konsolosu iş adamı Halil Uluer ve eşi Fatma Uluer hayatını kaybetti.
AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’nin yanı sıra Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran da yayınladıkları mesajda Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Hali Uluer’in trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü dile getirdiler.