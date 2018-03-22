Kazada bir askerimiz şehit oldu. İşte olay yerinden ilk görüntüler

Nevşehir’in Gülşehir ilçesi yakınlarında bir F-16 uçağı düştü. Kazada bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesi yakınlarında eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı düştü. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TSK’dan yapılan açıklamada "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır." denildi.

BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "22 Mart 2018 tarihinde eğitim maksadıyla saat 18.30 sularında kalkış yapan bir F-16 tipi savaş uçağımız Gülşehir/Nevşehir civarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır.

Olayın ardından derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmış ve kısa sürede uçağımızın enkazına ve kahraman personelimizin naaşına ulaşılmıştır.

Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2018, 22:42