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Kayıp olan genç ağaçta asılı halde bulundu
NEVŞEHİR’İN MERKEZ İLÇEYE BAĞLI KAVAK BELDESİNDE PAZAR GÜNÜNDEN BERİ KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 30 YAŞINDAKİ YUSUF YELER BİR BAĞDA BULUNAN AĞAÇTA İPLE ASILI ŞEKİLDE BULUNDU.
Asayiş 21.07.2020, 20:43
Alınan bilgilere göre, Kavak beldesinde ikamet eden 30 yaşındaki Yusuf Y.’den pazar gününden beri haber alamayan ailesi, durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından her yerde aranan Yusuf Y., Kavak’ta bir bağda bağ sahibi tarafından ağaçta asılı şekilde bulundu. Bağ sahibi durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yusuf Y.’nin hayatını kaybettiği tespit edilirken genç adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.