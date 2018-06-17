Kayıp çoban bulundu

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyünde gece saatlerinde Murat Baloğlu’nun ölü bulunmasının ardından köyde aranan ağabeyi O.B. de sabah saatlerinde köyde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyünde çobanlık yapan Murat Baloğlu (12) ile ağabeyi O.B. (14) köyde koyunları otlatmak üzere meraya çıktı. Akşam saatlerinde Murat Baloğlu’nun cansız bedeni babası tarafından merada bulunurken ağabeyi O.B. ise kayıplara karıştı. Dün gece saatlerinde jandarma ekipleri ve köylüler tarafından aranan O.B. sabah saatlerinde Ağıllı köyünde yakınları tarafından bulunmasının ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan O.B. adliyeye sevk edilirken, savcılıktaki ifadesinin devam ettiği öğrenildi. Hayatını kaydeden Murat Baloğlu’nun ise Kurugöl köyünde bu sabah toprağa verildiği öğrenildi.