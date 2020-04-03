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Kartal’ın eski Belediye Başkanı Öz’ün malikanesinde yangın çıktı
NEVŞEHİR’İN GÜLŞEHİR İLÇESİNE BAĞLI ESKİYAYLACIK KÖYÜNDE KARTAL ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ALTIONOK ÖZ’E AİT OLDUĞU ÖĞRENİLEN MALİKANEDE YANGIN ÇIKTI.
Asayiş 03.04.2020, 00:14 03.04.2020, 09:05
Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde eski Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz’e ait olduğu öğrenilen malikanede yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Gülşehir’in Eskiyaylacık köyü Ahmet Ören mevkiinde eski Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz’e ait olan ikamette yangın çıktı. Öz’e ait olan konutun ahşap olması nedeniyle yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına Gülşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de müdahale etti. Çok sayıda itfaiye ve su tankerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saat sonra söndürülürken Öz’e ait olan malikane kullanılamaz hale geldi.