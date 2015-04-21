Karaya Oturan Feribottaki Araçlar Tahliye Edildi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, geçen pazar günü karaya oturan feribotta bulunan 39 araç tahliye edildi. Feribotu kurtarmak içinse çalışmalar sürüyor.Kabatepe ile Gökçeada arasında sefer yaparken pazar günü Gökçeada Kuzu limanı yanında karaya oturan ’Gökçeada 1’ feribotunu kurtarma çalışmaları sürüyor. Feribottaki yolculara ait 39 araç gemiye yanaştırılan mini bir feribota aktarılarak tahliye edildi. Araçların tahliyesiyle hafifleyen feribotu kurtarmak için ise 2 römorkör çalışmaları devam ediyor.Pazar günü saat 16.15’te Kuzu limanı yanında karaya oturan Gökçeada 1 feribotunda bulunan 188 yolcu 13 saatlik bekleyişin ardından tahliye edilmişti.