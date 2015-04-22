Kapalıçarşı’da Gözaltına Alınan 20 Esnaf Serbest Bırakıldı

Kapalıçarşı Sandal Bedesteni’ndeki iş yerlerinin boşaltılmaları yönündeki tebligat almaları üzerine eylem yaptıkları için gözaltına alınan 20 esnaf, götürüldükleri polis merkezinde ifadeleri alınmalarının ardından serbest bırakıldı.Fatih’teki tarihi Kapalıçarşının içerisinde bulunan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde olan Sandal Bedesteni’nin giriş kapısına Fatih Kaymakamlığı tarafından tahliye tebligatının asılmıştı. Tebligatın asılması üzerine bedesten esnafı sabah saatlerinde eylem başlamıştı. Bedestenin kapılarına kilit vuran esnaf, gün boyunca yetkililer tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Akşam saatlerine kadar süren ikna çalışmaları sonuçsuz kalınca, içeriye kendini kilitleyen 20 esnaf, saat 23.30 sıralarında polis müdahalesi ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 esnaf, Beyazıt Polis Merkezi’nde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.“BAŞARABİLDİĞİMİZİ BAŞARDIK, BURAYA KADAR GELDİK”Serbest bırakılan esnaflardan Erdem Balcı, “Saat 08.00 sıralarında içeriye girdik. Arkadaşlarla birlikte kapıları kapattık ve akşama kadar bekledik. Saat 23.00 civarında çevik kuvvet polislerinin geldiğini söylediler. 5 gün kadar içeride kaldık ve içerideyken sosyal medya üzerinden devamlı olarak yayın yaptık. İçerideki ve dışarıdaki arkadaşlarımızla yine sosyal medya üzerinden haberleştik. Tabi ki 23.00’dan sonra terörist olmadığımız, başımıza böyle bir şey gelmediği ve daha öncede böyle bir şey yaşamadığımız için endişe duymaya başladık. Kapıyı açıp, açmamak arasında arkadaşlarla karar vermeye başladık. Açtık ve susuzduk, hiçbir şey yemedik. Ne yapacağımızı bilemedik, ailemi aradım, ailem de hakkımda destek verdiği ve davamız ekmek davası olduğu için yapacak hiçbir şey yoktu. Namazımızı kıldık, Allah’a dua ettik. En sonunda başarabildiğimizi başarabildik. Sonuçta buraya kadar geldik” dedi.“POLİS HERKESİN ESNAF OLDUĞUNU GÖRÜNCE BİZE İYİ DAVRANDI”Kapının kırılıp kırılmaması konusunda büyük bir problem olduğunu ifade eden Balcı, “Yıllarca içeride kaldığımızda içeriden bir çivi dahi bize çaktırmadılar. Hep tarihi eser vs. dediler. Biz o kapıların arkasına herhangi bir şekilde zarar vermemek üzere tabi ki barikatlar kurduk. Çünkü kendimizi güvene alacaktık. Daha sonra hidrolik gibi bir metali kapının arkasına koydular. Onlar hidroliği koyduklarında önce duvardan patladı ardından demirden kırıldı. Onlar içeriye girer girmez, biz de ellerimizi kaldırarak teslim olduğumuzu dile getirdik. Ancak onlar ona rağmen ufak da olsa bize gaz sıktılar. Sonra baktılar ki, herkes temiz ve esnaf, bize sadece ‘Çocuklar yere yatın’ dediler. Polis de bize çok iyi davrandılar, hiçbir sıkıntı yaşamadık” ifadelerini kullandı.Açıklamaların ardından serbest bırakılan 20 esnaf araçlarına binerek polis merkezinden ayrıldı.