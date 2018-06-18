Kapadokya’da ATV kazasında Çinli turist hayatını kaybetti

Nevşehir’in Göreme beldesinde ATV araçla tura katılan Çinli turist aracın takla atması sonucu yaşamını yitirirken, arkadaşı ise yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Göreme beldesinde arkadaşı Wu Junting (27) ile birlikte ATV ile tura katılan Çinli Li He (29) adlı turist, peribacaları arasında gezinti yaparken aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen araçtaki Li He hayatını kaybederken, arkadaşı Juntings ise yaralandı. Yaralı turist kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alınırken, He’nin cenazesi ise otopsi için Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.