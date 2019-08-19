Kapadokya’da 90 turist gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

NEVŞEHİR (İHA) Kapadokya bölgesini ziyarete gelen aralarında Çinli ve Endonezyalı turistlerin bulunduğu 90 turistin gıda zehirlenmesi sonrası hastanede tedavileri tamamlanan 57 turist taburcu edildi.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde bir otelde kalan 90 turist gıda zehirlenmesi sonrasında Nevşehir Devlet Hastanesi’nin yanı sıra Kapadokya Hastanesi ve Versa Hastanesinde tedavi altına alındı. Nevşehir Devlet Hastanesinde 8, Kapadokya Hastanesinde 42 ve Versa Hastanesinde tedavileri tamamlanan 57 turist taburcu edilirken 33 turistin ise Versa Hastanesinde tedavileri devam ediyor.

Nevşehir’de çeşitli hastanelerde tedavileri devam eden turistleri İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici ve Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ziyaret ederek tedavileri hakkında bilgiler alırken Ekici ve Belediye Başkanı Çekiç’in turistler ile yakından ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç açıklamasında şuanda turistlerin tedavilerinin devam ettiğini ve hayati tehlikesi olan bir turistin bulunmadığını söyledi. Çekiç, “ Gıda zehirlenmesi gibi duruyor ama otelde yedikleri yemekten mı yoksa dışarıda yedikleri yemekten mi oldu henüz net değil. Numuneler alındı. Otelde 280 kişi falan kalıyor. Şuanda bu hastanede 36 turistin tedavisi yapılıyor. Rahatsızlık akşamki yemek mi yoksa öğlen yedikleri yemekten mi kaynaklanıyor belli değil. Doktorlar ile görüştüm. Turistleri yaklaşık 1 saat içinde taburcu edeceklerini söylediler. Sıkıntılı bir hasta bulunmuyor. Jandarma ve zabıta ekipleri tarafından oteldeki yemeklerin numuneleri alındı. Araştırma devam ediyor. Görüntü gıda zehirlenmesi gibi duruyor. Şuanda 36 hastamız mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastaneye geldi. Toplam üç hastanede yaklaşık 90 turistte rahatsızlık var. Tamamının durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını söylediler. Çinli ve Endonezyalı turistler bulunuyor” dedi.

NEVŞEHİR (İHA)

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2019, 08:24