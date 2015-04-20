Kamyonet, 5 Metre Yükseklikten Yere Çakıldı

Zonguldak’ta bir kamyonet, geri manevra yapıldığı sırada toprak kayması sebebiyle 5 metre yükseklikten yere çakıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Çınartepe Mahallesi Baruthane Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şükrü Ş. (35) çalıştığı şirkete ait kamyonetiyle geri manevra yaptığı sırada toprak kayması sebebiyle 5 metre yükseklikten yere çakıldı. Kaza sonrası araçta maddi hasar oluşurken, kamyonet sürücüsü Şükrü Ş. ise hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı Şükrü Ş.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Daha sonra Şükrü Ş. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Şükrü Ş.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.