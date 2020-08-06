Kalp krizi geçiren uzman çavuş vefat etti

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında görevli 42 yaşındaki Uzman Çavuş Kadir Yaşar geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, JAKEM Komutanlığında görevli 42 yaşındaki Uzman Çavuş Kadir Yaşar, Nevşehir Belediyesi hizmet binasına su faturası yatırmak için gitti. Su faturası yatırdığı esnada kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Kadir Yaşar’a ilk müdahaleyi burada görevli memurlar yaparken 112 Sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uzman Çavuş Kadir Yaşar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.