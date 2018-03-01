Kale direği devrilerek ölen çocuğunun cenaze namazını, imam babası kıldırdı

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde, üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Bünyamin Meşe, köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Talihsiz çocuğun cenaze namazını, köyün imamı olan babası kıldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Kuyulutatlar Erhan Karataş İlköğretim Okulunda 7’nci sınıf öğrencisi olan 13 yaşındaki Bünyamin Meşe ve arkadaşları, okul bahçesinde top oynarken, portatif kale direğinin yerini değiştirmek istedi. Kale direğinin küçük çocuğun üzerine devrilmesi sonucu, ailesi tarafından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bünyamin Meşe’nin cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Doğala Köyü Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 13 yaşındaki çocuğun cenazesini Doğala köyünde imam olan babası Bayram Meşe kıldırdı.

Cenaze namazına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İl Müftüsü Yakup Öztürk’ün yanı sıra vatandaşlar da katıldı.