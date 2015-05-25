Jandarmadan Depo Baskını

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir depoda yapılan aramada, 27 bin lira değerinde 9 bin 20 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, istihbarı çalışmalar neticesinde bir depoda kaçak sigara bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden merkez Bahçelievler Mahallesi’nde şüpheli bir şahsa ait depoda arama yapan ekipler, piyasa değeri 27 bin lira olan 9 bin 20 paket faturasız ve bandrolsüz, gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı doğrultusunda, olay şüphelisi 1 şahıs hakkında adli tahkikata başlatılırken, ele geçirilen gümrük kaçağı sigaralar muhafaza altına alındı.