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JAKEM’de eğitilen atlar Türkiye’nin çeşitli illerinde emniyet ve asayişi sağlıyor
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 2003 yılında Nevşehir’de kurulan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında eğitilen atlar Türkiye’nin çeşitli illerinde görevlendirilerek emniyet ve asayiş olaylarını sağlıyor.
Asayiş 16.06.2021, 12:30
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 2003 yılında Nevşehir’de kurulan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında eğitilen atlar Türkiye’nin çeşitli illerinde görevlendirilerek emniyet ve asayiş olaylarını sağlıyor.
Jandarma Astsubay Başçavuş Osman Sesli ise açıklamasında, JAKEM Komutanlığı bünyesinde eğitim gören atların ses, ışık, duman ve benzeri olaylara karşı duyarsızlaştırmak maksadıyla sosyalizasyon eğitimleri verildiğini ifade etti. Sesli, “Atlar yaratılışı gereği ürkek bir hayvan olduğu için icra edilen görevler esnasında sıkça karşılaşabilecekleri ses, ışık, duman, su, tünel ve benzeri engellere karşı duyarsızlaştırmak maksadıyla sosyalizasyon eğitimi kapsamında, asayiş eğitimi de verilmektedir” diye konuştu.Jandarma Üsteğmen Utku Can Gültekin’de açıklamasında, “JAKEM Komutanlığı’nda atlı jandarma birlik komutanlığı olarak bize verilen görevlerin yanı sıra Türkiye Binicilik Federasyonu’nun düzenlediği atlı dayanıklılık ve engel atlama yarışları ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Konfederasyonu’nun düzenlediği okçuluk yarışmalarına katılmak için gerekli hazırlıklar ve antrenmanlarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.