İtfaiyenin Müdahalesi Faciayı Önledi

Malatya’da park halindeki araçta çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Aracın tüplü olması, paniğe neden oldu.Cevherizade Mahallesi Aşıklar Sokak’ta boş bir arazide park halinde bulunan 44 EM 052 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi ile kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yanan araca müdahalede bulundu. Aracın tüpgazlı olması nedeniyle olası bir patlamaya karşı polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi olası faciayı önledi.Yangın sonrası araç tamamen küle dönerken, araçta bulunan otogaz tankının patlamaması ise büyük şans olarak değerlendirildi. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.