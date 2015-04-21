İtfaiyeden Kedi Kurtarma Operasyonu

Eskişehir’de 4 metrelik bir ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Kırmızıtoprak mahallesi Yenipazar sokak içerisinde bulunan 5 metrelik bir çam ağacında kedinin mahsur kaldığını gören duyarlı vatandaşlar durumu 110 İtfaiye ekipleri bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangın merdiveni ile kediyi bulunduğu yerden alarak aşağıya indirdi. Aşağıya indirilen kediye çevrede bulunan vatandaşlar da ilgi gösterip sevdi. Ağaçtan güvenlikli bir şekilde inen itfaiye ekiplerinin sakinleştirdiği kedi doğal ortamına salındı.