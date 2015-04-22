İstanbul’da DHKP-C’ye Helikopter Destekli Şafak Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından özel hareket timleriyle şafak vakti helikopter destekli, DHKP-C terör örgütüne yönelik önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimler, hazırlıklarının tamamlamalarının ardından harekete geçerek DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyon düğmesine bastı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, saat 04.30 sıralarında önceden belirledikleri birçok adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Eyüp Güzeltepe Mahallesi başta olmak üzere birçok adrese gelen polis ekipleri, “akrep” diye tabir edilen zırhlı araç, TOMA ve özel harekat timleriyle yoğun güvenlik önlemi aldı. Özel harekat timleri ile uzun namlulu silahlar taşıyan çevik kuvvet ekipleri Sokullu Caddesi’ndeki bazı iş yerlerinde arama yaptı. Mihriban Sokak’ta bulunan ve üzerinde Nurtepe ve Güzeltepe Halk Meclisi yazan bir konteyner da arama yapan polis ekipleri, içeriden 2 çuval ve 1 bisiklet çıkardı. Konteynerin içerisinde yaşam malzemeleri olduğu öğrenildi. Yapılan aramaların ardından halatlarla vince bağlanan konteyner, kaldırılarak AKOM’a götürüldü.Öte yandan polis ekipleri, cadde üzerinde ve ara sokaklarda uzun namlulu silahlarla önlem alırken, bir TOMA da bekletildi. Zırhlı araçlarla sürekli olarak devriye gezen ekiplere, polis helikopteri de havadan destek verdi. Bazı mahalle sakinlerinin ise yapılan aramaları evlerinden izledikleri görüldü.Aramalar sonucunda gözaltı konusunda bilgi verilmedi.