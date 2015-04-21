İki Aile Arasında Çıkan Çatışmada Kullanılan Silahlar Ele Geçirildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Karahan köyünde, iki aile arasında çıkan çatışmada kullanılan silahların ele geçirildiği bildirildi.Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’nca, Bağlar ilçesi Karahan köyünde iki aile arasında silahlı çatışmaya varan, aileler arası husumetten kaynaklı olaylarda kullanıldığı değerlendirilen silahların ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Bağlar ilçesi Karahan köyünde arazide icra edilen arama faaliyetine zırhlı araçlar desteğinde Jandarma Özel Harekat Timi, bomba ve mayın arama köpeği, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve KOM Şube ekipleri birlikte katılmış olup arama faaliyeti eş zamanlı olarak icra edilmiştir. İcra edilen arama neticesinde, mayın arama köpeği Ayfi tarafından arazide taş yığınları arasına gizlenmiş ve toprağa gömülü vaziyette 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 393 adet 7.62 milimetre Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak adli ve mülki makamlara bilgi verilerek ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulmuş olup, tahkikata devam edilmektedir” denildi.