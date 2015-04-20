Iğdır’da Polis Memuru, Öğretmen Arkadaşını Öldürdükten Sonra İntihar Etti

Iğdır’da görev yapan bir polis memuru, kira parası yüzünden tartıştığı ev arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti.Edinilen bilgilere göre, Iğdır’a tayini çıkan polis memuru Muhammed K. (27), bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı Mimar Sinan Ortaokulu’nda görevli matematik öğretmeni Can Yücel Ataman (27) ile ev tuttu.Ev arkadaşlığı yapan ikili arasında kira parası nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre, Muhammed K.’nin kendisine ait kredi kartını habersiz şekilde alarak kullanmasına sinirlenen Ataman, durumu polise bildirdi.Ataman, konuyla alakalı işlem başlatılması üzerine evinin kilidini değiştirdi. Birkaç gün polis memuru arkadaşlarında kalan Muhammed K. ise Ataman’ı takip ederek, Atatürk Caddesi’ndeki eve girmeyi başardı.Burada ev arkadaşıyla tartışmaya başlayan Muhammed K., tartışmanın büyümesi üzerine beylik tabancasıyla Ataman’a ateş etmeye başladı. Ataman, başına isabet eden kurşunlar nedeniyle olay yerinde can verdi. Ev arkadaşını öldüren Muhammed K., ardından silahıyla intihar etti.Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Yüksel Babal ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Çirit olay yerine gelerek konu hakkında bilgi aldılar.Savcının olay yerindeki soruşturması devam ediyor.