Hollanda’dan Nevşehir Adliyesi’ne gelen ve içinden toz çıkan zarf paniğe neden oldu

Nevşehir Adliyesi’ne Hollanda’dan gönderildiği öğrenilen zarfın içinden toz çıktı. Yetkililerin haber vermesi üzerine adliyeye AFAD ve uzman ekipler yönlendirildi.

Edinilen bilgiye göre bugün sabah, Nevşehir Adliyesi Sulh Mahkemesi’ne posta yoluyla bir zarf gönderildi. Gönderilen zarfı alan ve açan görevliler, zarfın içinden tozun çıkması sonrasında paniğe kapıldı. Yapılan ihbar sonrasında Nevşehir Adliyesi’ne AFAD ve uzman ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin adliye içindeki incelemeleri sürüyor.