Son Dakika
Hırsızlık olayı uyuşturucu tacirini yakalattı
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde bulunan iki inşaatta farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olayı uyuşturucu tacirini yakalattı.
Asayiş 15.04.2021, 15:08 15.04.2021, 15:43
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde bulunan iki inşaatta farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olayı uyuşturucu tacirini yakalattı.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan besi çiftliği sahipleri O.G.ve T.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen mahkeme tarafından T.G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken O.G. hakkında ise tahkikatın devam ettiği öğrenildi.