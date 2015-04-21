Hava Destekli Operasyonda Tutuklama Sayısı 25’e Yükseldi

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hafta sonu 500 polisle helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonda tutuklu sayısı 25’e yükseldi.Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve dün yapılan sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 31 kişiden 11’i tutuklanırken, bugün de mahkemeye sevk edilen 15 kişiden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltıların her geçen gün arttığı operasyon kapsamında tutuklu sayısı 25’e yükselmiş oldu. Halen 19 şüphelinin mahkemesi sürerken, gözaltı sayısının da artabileceği belirtiliyor.