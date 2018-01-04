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Hastaneye kaldırılan şahısta bonzai yakalandı

Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bir kişinin üzerinde bonzai yakalandı.

04 Ocak 2018 Perşembe 13:31
Hastaneye kaldırılan şahısta bonzai yakalandı
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Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bir kişinin üzerinde bonzai yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kozaklı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri uyuşturucu kullanmak suretiyle ambulans ile Kozaklı Acil Servisine kaldırıldığı ihbar üzerine sağlık kuruluşuna intikal eden R.Ş. başka bir ilden para karşılığında almış olduğu bonzaiyi sigara tütünü ile karıştırarak içtiğini söyledi. R.Ş.’nin üzerinde yapılan arama sonrasında da kapıda sarılı bonzai ele geçirilirken R.Ş. hakkında “Uyuşturucu madde satın almak,kabul etme ve bulundurma” suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

Foto: Arşiv

Son Güncelleme: 04.01.2018 14:03
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