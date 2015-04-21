Hastane Dönüşü Feci Kaza: 5 Yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.Kaza, D-110 Karayolu üzeri Hereke Mahallesi mevkiindeki Yörük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ana yola dikkatsiz geçiş yapan Mustafa G. yönetimindeki 59 KS 365 plakalı ticari araç, Tekirdağ’dan Malkara istikametine seyreden Ömer A. hakimiyetindeki 39 TF 027 plakalı otomobil ile çarpıştı.Kazada aynı ailenin bulunduğu araçta sürücü Ömer A., Bengü A. Saniye A., Berna A. ve Remzi K. yaralandı. Yaralılar, Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kaza sonrası tali yoldan ana yola dikkatsizce giriş yaptığı iddia edilen Mustafa G., Jandarma tarafından gözaltına alınarak ifadesi için Malkara İlçe Jandarma Karakolu’na getirildi. Kazada yaralanan ailenin hastane hastane dönüşü kaza yaptıkları öğrenildi.