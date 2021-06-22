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Hacıbektaş Belediye Başkanı Altıok’a saldırı
Nevşehir’in Hacıbektaş ilçe Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, berberde tıraş olduğu esnada 2 kişinin saldırısına uğradı.
Asayiş 22.06.2021, 12:25
Nevşehir’in Hacıbektaş ilçe Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, berberde tıraş olduğu esnada 2 kişinin saldırısına uğradı.
Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok’un kendisine saldıran kişilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, İHA’ya yaptığı açıklamada, "Biz Hacıbektaş’ın bir kuruşunu kimseye yedirmeyeceğiz. Biz işimizin başındayız. Saldırı yapanlardan şikayetçi oldum. Güvenlik güçlerimiz ve yargımızın gerekenleri yapacağından en küçük şüphemiz bulunmuyor" dedi.