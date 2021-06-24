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Güvenlik şefinin hareketi takdir topladı
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yolda yürürken içerisinde para olan cüzdan bulan güvenlik şefi, sahibini bularak teslim etti.
Asayiş 24.06.2021, 15:48
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yolda yürürken içerisinde para olan cüzdan bulan güvenlik şefi, sahibini bularak teslim etti.
Cüzdan sahibi Ümit Çakmak, "Samet beye çok teşekkür ederim. Bir anlık dalgınlıkla düşürmüşüm. Bende her yerde cüzdanımı arıyordum. Sağ olsun jandarma ve kendi imkanları ile bana ulaşarak cüzdanımı teslim etti. Allah kendisinden razı olsun. Bizlere insanlığın ölmediğini bir daha gösterdi" ifadelerini kullandı.Cüzdanı bularak sahibine ulaştıran Samet Çabuk ise "Dün iş yerime giderken yolda bir cüzdan buldum. Cüzdan içerisinde para ve kimlikler vardı. Kimlik olması nedeni ile jandarma ile irtibat kurarak cüzdanın sahibine ulaştık. Bugünde kendisine cüzdanını teslim ettik" dedi.