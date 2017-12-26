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Gülşehir’de esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 92 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

26 Aralık 2017 Salı 11:20
Gülşehir’de esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
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Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 92 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekipleri tarafından 24 yaşında ki E.N.’nin evinde ve aracında yapılan aramada 92 gram esrar, bir adet esrar içiminde pet şişe, ruhsatsız av tüfeği ve 12 fişek ele geçirildi.

E.N.’nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme ve 6136 sayılı atışlı silahlar ile bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet” suçlarından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
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