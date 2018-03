Gazi Polise ‘Beleşçi’ Diyen Kondüktöre Suç Duyurusu

İzmir-Denizli treninde kondüktöre Aile ve Sosyal Bakanlığı tarafından verilen tanıtma kartını gösteren gazi polis Ufuk Çoban, ’Devlet size bu kartı veriyor diye kendinizi bir b..mu zannediyorsunuz. Her yere beleş gidiyorsunuz. Bu araçlar babanızın malı değil’ cevabını alınca savcılığa suç duyurusunda bulundu.Gazi polis Ufuk Çoban, geçen hafta İzmir’den Denizli’ye gitmek için Basmane Tren Garı’ndan İzmir-Denizli trenine bindi. Tren yolculuğunda devletin kendisine verdiği gazi kartını kullanan Ufuk Çoban, kondüktörün yaklaştığını görünce gazi kartını çıkardı. Bir sıra önünde oturan ve engelli kartı ile raporlarını ibraz eden bayana, ‘Bırak bu paçavraları, bir daha bunlarla trene binme. Bu seferlik idare ediyorum’ diyen kondüktörün kendisine de ağır hakaretlerde bulunduğunu söyleyen gazi polis Ufuk Çoban, ’’Sıra bana geldiğinde Aile ve Sosyal Bakanlığı tarafından verilen tanıtma kartını gösterdim. Kondüktör, ‘Devlet size bu kartı veriyor diye kendinizi bir b..mu zannediyorsunuz. Her yere beleş gidiyorsunuz. Bu araçlar babanızın malı değil. İstersem seni şimdi trenden aşağı atarım’ dedi. ’Seni ilgili yerlere şikayet edeceğim’ dediğimde kondüktör bana, ‘Allah belanızı versin. Kendinizi bir b.. zannediyorsunuz. Git istediğin yere şikayet et. Bana kimse bir şey yapamaz’ diye cevap verdi.’’SENİ YAKA PAÇA AŞAĞI ATTIRIRIMYaşadığı olayın şaka gibi olduğunu, başına gelenlere hala inanamadığını belirten gazi polis Ufuk Çoban, ’’Kondüktörü defalarca uyardım. Kendisi treni durdurup yolculara beni yaka paça attıracağını söyleyip tehdit etti. Sonra diğer kondüktörler gelip kendisini sakinleştirmek istedi. Ben trenden inerken hakaretlerini sürdürdü’’ dedi.ÖNCE ‘BİMER’E SONRA SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİDevletin kendisine verdiği gazi kartını tanımayan ve hakaretler eden kondüktörü ilk olarak BİMER’e (Başbakanlık Bilgi Merkezi) şikayet ettiğini belirten Ufuk Çoban, ’’Önce özürlü kartını gösteren bayana, sonra bana hakaret eden kondüktör hakkında ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bu tip kendini bilmez kişiler hak ettikleri cezayı almalı. Hakaretçi kondüktörün bu cesareti nereden aldığını bilmiyorum" diye konuştu.