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Facebook dolandırıcıları Nevşehir’de tutuklandı
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, facebook üzerinden dolandırıcılık yapan 3 şüpheliyi yakaladı.
Asayiş 31.01.2021, 10:42 31.01.2021, 13:03
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, facebook üzerinden dolandırıcılık yapan 3 şüpheliyi yakaladı.
Jandarma ekipleri tarafından soruşturmanın derinleştirilmesi sonrasında U.D., O.D. ve G.D.’nin benzer şekilde Aksaray’da da 140 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen U.D., O.D. ve G.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.