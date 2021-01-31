Facebook dolandırıcıları Nevşehir’de tutuklandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, facebook üzerinden dolandırıcılık yapan 3 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgilere göre, Ağrı’dan Nevşehir’e gelen F.D. Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek facebook üzerinden tanıştığı kişilerin ucuz altın satmak istediklerini beyan ederek 26 bin lira parasının dolandırıldığı yönünde şikayette bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada Furkan ve Hasan takma ismini kullanan U.D. ve O.D.’nin Ürgüp ilçesine bağlı Çökek köyünde bir kişinin evinde F.D. ile buluşarak 1 adet altını göstererek anlaştıkları, kalan altınları getirmedikleri tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan takip ve incelemeler sonrasında U.D. ve O.D.’nin yanı sıra dolandırıcılık olayını organize ettiği tespit edilen F.D. Niğde’nin merkez ilçeye bağlı Kömürcü köyünde yakalanarak gözaltına alındı. Dolandırdıkları 26 bin lira da ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Jandarma ekipleri tarafından soruşturmanın derinleştirilmesi sonrasında U.D., O.D. ve G.D.’nin benzer şekilde Aksaray’da da 140 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen U.D., O.D. ve G.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.