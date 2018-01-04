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Ev hapsi bulunan şahsın evinden adeta cephanelik çıktı

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde 50 yaşındaki bir adamın evinde adeta cephanelik ele geçirildi.

04 Ocak 2018 Perşembe 13:59
Ev hapsi bulunan şahsın evinden adeta cephanelik çıktı
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Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde 50 yaşındaki bir adamın evinde adeta cephanelik ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekiplerine yapılan bir ihbar sonucunda 50 yaşındaki B.Y.’nin evinde yapılan aramada, 3 adet av tüfeği, 1 adet tırpandan bozma yatağan palası diye tabir edilen bıçak, 1 adet kılıç, 1 adet kuru sıkı tabanca ve şarjöre takılı 1 adet mermi, 1 adet demir bilye atan ve şarjörde takılı bilyesi bulunan tabanca, 12 adet çeşitli marka ve uzunlukta bıçak, 1 adet 63 mm fişek, 1 adet boş şarjör ve 20 adet mermi çekirdeği ve 22 adet tüfek fişeği ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından B.Y.’nin GBT kayıtlarında ise “Cinsel taciz suçundan ev hapsi” cezası olduğu öğrenilirken, B.Y. “6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçundan” adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Son Güncelleme: 04.01.2018 14:09
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