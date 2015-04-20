Ev Arkadaşını Öldüren Ve Ardından İntihar Eden Polis Olayı

Iğdır’da ev arkadaşını öldürdükten sonra intihar eden polis memuru ile öğretmenin cenazesi adli tıbba gönderildi.Polis memuru Muhammed K. (27) ve Mimar Sinan Ortaokulu’nda görevli matematik öğretmeni olan ev arkadaşı Can Yücel A. (27) arasında kira parası nedeniyle tartışma çıkmış, Muhammed K., arkadaşını beylik tabancasıyla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti. Olay yerinde gerekli tahkikatı yapan cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda, her iki arkadaşın da cenazeleri adli kontrol yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Merkezi’ne gönderildi.