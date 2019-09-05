Emniyet kemeri canını kurtardı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, kazada yaralanan araç sürücüsü emniyet kemerinin sayesinde hayatta kaldığını söyledi.
Kazada 50 ASS 922 plakalı otomobilde bulunan araç sürücüsü Yavuz Ayhan, “Mustafapaşa yolundan Ürgüp istikametine seyir halindeydik. Ürgüp’ten Mustafapaşa yoluna giden bir araba viraja hızlı girerek yolda savruldu ve bize çarptı. Şuan yaşıyorsam emniyet kemeri sayesinde yaşıyorum. 4 takla attık ve araba bu şekilde ters döndü. Ve içerisinden emniyet kemerini çıkartarak dışarı çıktık. Emniyet kemerinin ilk defa hayat kurtardığına şahit oldum” dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.