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Dur ihtarına uymayan sürücü polis aracına çarptı: 3 yaralı
Nevşehir’de dur ihtarına uymayarak polisten kaçan sürücü kendisini durdurmak isteyen polis aracına çarpması sonrası polis aracında bulunan 2 polis ve araç sürücüsü yaralandı.
Asayiş 03.06.2021, 23:35 04.06.2021, 09:37
Nevşehir’de dur ihtarına uymayarak polisten kaçan sürücü kendisini durdurmak isteyen polis aracına çarpması sonrası polis aracında bulunan 2 polis ve araç sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir, Uçhisar kavşağında polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 50 DC 757 plakalı Volkswgen Polo marka otomobil kendisini durdurmak isteyen 50 A 5934 plakalı trafik polisi aracına çarptı. Kazada polis aracında bulunan 2 polis memuru ve otomobil sürücüsü yaralandı.