Düğün Aracı Kaza Yaptı: 7 Yaralı

Çanakkale’nin Çan ilçesinden Söğütalan köyündeki düğüne giden gelin arabası, Çan-Çanakkale karayolunun 9. kilometresinde bulunan Büyükpaşa köyü yol kavşağında bir otomobil ile çarpıştı. Kazada gelin ve damat da dahil 7 kişi yaralandı.Çan ilçesine bağlı Söğütalan köyünde bu akşam yapılacak düğün töreni öncesi, gelin Filiz Kılıç, Çan ilçesinde kuaföre gitti. Kuaför çıkışında kendisini bekleyen gelin arabasına binen Kılıç, yanında damat Ceyhun Gürsoy ile birlikte Söğütalan köyüne doğru yola çıktı. Alaattin Songur’un kullandığı 17 ZF 264 plakalı gelin arabası, düğünün yapılacağı Söğütalan köyüne dönüşünde, Büyükpaşa köyü yol kavşağında Çanakkale’den Çan istikametine giden 17 ZF 262 plakalı araçla çarpıştı. Kazada, gelin aracında bulunan damat Ceyhun Gürsoy ile gelin Filiz Kılıç, aracın sürücüsü Alaattin Songur, gelinin erkek kardeşi Deniz Kılıç ve Elim İmre ile diğer araçta bulunan sürücü Mustafa, eşi Gülşen Aydın yaralandı. Yaralılar Çan devlet hastanesine kaldırıldı.