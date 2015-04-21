Dört Kişiyi Öldüren Zanlı Tutuklandı

Aksaray’da, 13 Nisan gecesi yol kenarında pompalı tüfekle öldürülmüş halde bulunan kuzenlerin katil zanlısı, 4 kişiyi öldürmekten çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.Olay, 13 Nisan gecesi Aksaray’ın merkeze bağlı Göksügüzel köyü ile Susadı köyü arasında meydana geldi, 31 yaşındaki Celal Kulak ve kuzeni 27 yaşındaki Muzaffer Kulak av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olayın ardından araştırma yapan jandarma ekipleri, zanlının Hüseyin B. (51) olduğunu tespit etti ve iki gün süren çalışma sonucu yakaladı. Olay kapsamında 10 kişiyi daha gözaltına alan jandarma soruşturmayı derinleştirerek günlerce olayı çözmek için çalıştı.Yapılan çalışmaların ardından Hüseyin B.’nin, 2007 yılının Ekim ayında, 18 yaşındaki kızı Badem’i kaçıran kardeşinin oğlu 20 yaşındaki Hakan B. ile onun annesi 55 yaşındaki Hanife B.’yi de Aksaray merkezdeki evlerinde tabancayla öldürdüğü, evde bulunan diğer yeğeni 24 yaşındaki Meral B.’yi de darp ettikten sonra apartmanın 1’inci katından aşağıya atıp yaraladığı belirlendi. Dört kişiyi öldürmekten hakim karşısına çıkan Hüseyin B., tutuklanarak cezaevine konuldu.