Dikkatsiz sürücüler trafik kazalarına neden oldu

Nevşehir’de yaşanan trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Meydana gelen her üç kazada da ölen yada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2019, 15:52
Nevşehir’de yaşanan trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Nevşehir’de yaşanan trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Meydana gelen her üç kazada da ölen yada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2019, 15:52