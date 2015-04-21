Dere Yatağına Düşen Kişiyi İtfaiye Kurtardı

Balıkesir’in Edremit İlçesi Altınoluk Mahallesinde dere yatağına düşerek yaralanan kişiyi itfaiye kurtardı.Alınan bilgilere göre, sabah erken saatlerde dengesini kaybederek Şahin Deresi istinat duvarından 3 metre aşağıya düşen K.Y. yaralandı. Olayın bilgi verilmesinin ardından bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği Altınoluk müfrezesine ait arama kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye merdiveni vasıtasıyla dereye inen ekipler yaralıyı taşıma tahtasına bağlayarak yüzeye çıkardılar. Hazır bulunan 112 Acil Servis Ambulansında ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi.