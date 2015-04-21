Cenazeye Giderken Trafik Kazasında Öldüler

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.Kaza, Yozgat-Ankara karayolu Sekili köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Yozgat’ın Sorgun ilçesinde akrabalarının cenazesine giden Şaban Kaplan (60) yönetimindeki 06 TDG 66 plakalı otomobil, Sekili köyüne geldiklerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya takla attı. Kazada otomobil içerisinde bulunan Ramazan Kaplan (59) ve Vahip Kaplan (60) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Şaban Kaplan (55) ve Osman Kaplan (25) ağır yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından önce Yerköy Devlet Hastanesine ardından da Yozgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.