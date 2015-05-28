Çakmak Gazı Çekti Hastanelik Oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çakmak gazı çeken genç mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.Kdz. Ereğli ilçesi Kavaklık Mahallesi Halkapınar Sokak üzerinde yerde yatan C.D. (18) isimli genci gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. 112 sağlık görevlileri ile birlikte mahalleye gelen polis ekipleri ayakta durmakta güçlük çeken genci ambulansa götürdü. C.D. isimli genç polisin kendisini ambulansa götürdüğü sırada arka cebinde taşıdığı çakmak gazını atmaya çalıştı. Bu sırada ambulansın yanına gelen ve torununu gören yaşlı kadın ise torununa alışkanlığını bırakmasını söylediğini belirterek, polis ve sağlık görevlilerinden torununu kurtarmalarını istedi. C.D. polis nezaretinde ambulans ile tedavisi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polis ekipleri hastaneye götürdükleri gencin üzerinde arama yaptı ancak başka bir maddeye rastlanmadı.Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.