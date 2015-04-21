Bursa’da Doktora Saldırı

Bursa’nın Orhangazi ilçesi Devlet Hastanesi Ortopedi Uzmanı Op Dr Şener Özbölük, hastanedeki polikliniğinde yumruklu saldırıya uğradı. Olay sonrasında Orhangazi Devlet Hastanesi’ndeki 3 sendika yöneticileri ortak bir basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadıOlay Orhangazi Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İ.Ş. isimli bir hasta yakını, Ortopedi Uzmanı Op.Dr. Şener Özbölük’ün hastalarını muayene ettiği esnada polikliniğine girerek doktor Şener Özbölük ile tartıştı. Daha sonra doktora saldıran İ.Ş. doktoru darp etmeye başladı. Hastane koridorlarında büyük bir paniğin yaşandığı olay, koridordaki hasta ve diğer doktorların araya girmesi ile engellenirken, kaşı açılan ve vücudunun bazı bölgelerinde darp izi bulunan Şener Özbölük kanlar içinde kaldı. Hastane polisi tarafından gözaltına alınan İ.Ş. daha sonra Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorguya alındı. Olayda kaşı açılan Şener Özbölük ise ameliyathanede kaşına dikiş atılarak müşahede altına alındı. Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Kocaefe, Şener Özbölük’ün müdahale edildiği ameliyathaneye gelerek bilgi aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.SAĞLIK ÇALIŞANLARI AYAKTAOlay sonrasında bir araya gelen Sağlık Sen Temsilcisi İdris Çolak, Türk Sağlık Sen Temsilcisi Akif Evirgen ve SES temsilcisi Meryem Ülgün ortak bir basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadı. Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr.Hasan Kocaefe’nin de destek verdiği açıklama hastane önünde yapıldı. Orhangazi Devlet Hastanesi’nde çalışan doktor ve diğer sağlık personelinin de destek verdiği basın açıklamasını tüm sendikalar adına Sağlık Sen Temsilcisi İdris Çolak yaptı.