Bu Kez Kaçaklar Değil Organizatörler Öldü

Muğla’nın Ortaca ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kayıp 3 kaçağın aranmasına devam edilirken, kazada ölenlerin tekne kaptanları olduğu tespit edildi.Marmaris ve Ortaca ilçeleri arasında bulunan İztuzu Sahili açıklarında kaçakları taşıyan bir tekne alabora olması sonucu yaşanan kazanın bilançosu ağırlaştı. Suriye uyruklu 3’ü kadın 8 kaçağı Yunan adalarına kaçak yollardan geçirmek için yola çıkan tekneden 5 kaçak yaralı olarak kurtarıldı. Hafif yaralı bir kaçak deniz yolu ile Göcek Limanı’na getirildi.Soğuktan donmak ve boğulmak üzere olan 1’i bayan 4 kaçak ise Sahil Güvenlik ve Dalaman Hava Meydan Komutanlığı’na ait helikopterlerle Fethiye Devlet Hastanesi’ne getirildi. Hipotermi teşhisi konan ve hayati tehlikeleri bulunan kaçaklardan biri Özel Lokman Esnaf Hastanesi’ne, diğeri ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.ÖLENLER KAPTAN ÇIKTITekne kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi, helikopterle Fethiye Devlet Hastanesi’ne getirilerek, morga konuldu. Yapılan incelemede ölenlerin, kaçaklara para karşılığında yardım eden tekne kaptanları olduğu tespit edildi. Kaptanların cenazeleri, otopsi için Muğla Adli Tıpa gönderildi. Henüz ulaşılamayan 3 kaçağın bulunması için aramalara devam edildiği belirtildi.