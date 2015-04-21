Bolu’da Uzman Çavuş İntihar Etti

Bolu 2’nci Komando Tugayı’nda görevli 24 yaşındaki Uzman Çavuş Kürşad Ziya K., beylik tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar etti.Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Karamanlı Mahallesi Arap Abdullah Sokak üzerinde bulunan Ihlamur Apartmanı’nda meydana geldi. Bolu 2’nci Komando Tugayı’nda görevli Kürşad Ziya K., görev için gönderildiği Hakkari’den tedavi için GATA’ya getirilen arkadaşına refakat ediyordu. Bir süre önce istirahat için Bolu’daki ikametine gelen Kürşad Ziya K., evinde tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar etti. Aynı evi paylaştığı uzman çavuş arkadaşları eve geldiklerine Kürşad Ziya K.’yi kanlar içerisinde görünce hemen polise haber verdi. Polis ekipleri evde incelemeler yaparken, uzman çavuşun cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.