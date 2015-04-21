Bolu’da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bolu’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.Kaza, D-100 karayolu üzerinde bulunan organize sanayi kavşağında meydana geldi. Organize sanayi sitesinden D-100’e çıkmak isteyen Ayşe Calp idaresindeki 14 BS 182 plakalı otomobil ile Ankara istikametine ilerlemekte olan Mustafa Tahtabacak idaresindeki 14 KF 258 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan otomobilde bulunan Ayşe Calp yaralanırken, diğer otomobilde bulunan Mustafa Tahtabacak ve Erkan Altındağ aracın ön camından fırladı. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırdı.