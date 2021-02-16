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Bıçaklanan baba hayatını kaybetti oğlu ise yaralandı
Nevşehir’in Avanos ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, husumetlisi tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybederken oğlu ise yaralandı.
Asayiş 16.02.2021, 17:37
Nevşehir’in Avanos ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, husumetlisi tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybederken oğlu ise yaralandı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Habip B. ile oğlu Deniz B. hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Habip B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri de baba ve oğlunu bıçaklayan Bünyamin K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.