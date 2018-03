Başkent’te Yaralı AT Saatlerce Tedavi Bekledi

Başkent’te başı boş bir ata 2 otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan ata, 4 saat boyunca müdahale edilmedi. Polis ekipleri ve duyarlı vatandaşlar ata ot ve su verdi.Olay, saat 20.00 sıralarında Yenimahalle Gimat Köprüsü’nde meydana geldi. Başı boş bir şekilde gezen ata İstanbul Yolu’nun Sincan istikametinde önce plakası öğrenilemeyen bir araç, ardından 06 JSV 30 plakalı otomobil çarptı. Talihsiz at, 2 vatandaş tarafından yolun merkez istikametine giden tarafına götürüldü. Talihsiz ata çarpan ilk araç, kayıplara karıştı. 06 JSV 30 plakalı aracın ise ön tarafı hasar aldı.YARALI ATA 4 SAAT MÜDAHALE EDİLMEDİVatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı, ardından yaralı ata müdahale edecek ve tedavi edilmek üzere veterinerlik fakültesine götürecek ekiplerle irtibata geçti. Ancak, 4 saat boyunca talihsiz atı tedavi edecek bir veteriner bulunamadı. Polis ekiplerinin aradığı veterinerler ve veterinerlik kliniklerinin yetkileri, nöbetçilerinin olmadığını gerekçe göstererek olumsuz cevap verdi. Aramadık yer bırakmayan polisler, en son hayvan hakları derneklerinden birinin başkanına ulaştı. Olay yerine gelen dernek başkanı da polislerle beraber, talihsiz ata yardım edecek birini bulmak için telefona sarıldı. Bu sırada yaralı atın aç olabileceğini düşünen bazı polisler, yol kenarından ot yolup ata verdi. Bir vatandaş da otomobilinden çıkardığı kovayla ata su verdi.Kazadan 4 saat sonra olay yerine gelen bir veteriner ata müdahale etti. Yaralı at, görevliler tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Sokak Hayvanları Hasta Nakil Aracı”na bindirildi. Talihsiz at, tedavi edilmek üzere Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.